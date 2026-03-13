Etapa 6 de la Tirreno-Adriático 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver por TV y en directo

La Tirreno-Adriático 2026 sigue adelante hoy sábado 14 de marzo con la disputa de la sexta etapa, la penúltima de esta edición. A pesar de coincidir en espacio-tiempo con la prestigiosa París-Niza, la ronda italiana ha logrado reunir a algunos de los grandes nombres del pelotón, que lo darán todo para levantar el codiciado tridente el próximo domingo.

Con inicio en San Severino Marche y final en Camerino, la Tirreno-Adriático alcanza su ecuador con una etapa que cuenta con un recorrido de 188 kilómetros y 4.000 metros de desnivel positivo. La carrera de los dos mares da paso a una jornada de media montaña con el ascenso al Sassotetto, de HC, en el tramo inicial del día. Posteriomente, subirán Camerino hasta en tres ocasiones para finalizar en alto. Día clave para las aspiraciones de Isaac del Toro si quiere reinar en la prueba italiana.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la quinta etapa de la Tirreno-Adriático 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 6 de la Tirreno-Adriático?

El perfil de la etapa 6 de la Tirreno-Adriático 2026 / Tirreno Adriático

¿A qué hora empieza la etapa 6 de la Tirreno-Adriático?

Horario de salida: 10:40 horas (CET).

Horario aproximado de llegada: 15:45 horas (CET).

¿Dónde ver la etapa 6 de la Tirreno-Adriático por TV y online?

En España, la presente edición de la Tirreno-Adriático se podrá seguir por televisión a través de Eurosport, plataforma que ofrecerá la retransmisión de todas las etapas de la ronda italiana.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en esta edición de la Tirreno-Adriático con el mejor resumen de cada jornada y las clasificaciones actualizadas.