Etapa 6 de la Itzulia 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver gratis por TV y en directo

La Itzulia Basque Country 2026 cierra el telón este sábado 11 de abril con la disputa de su sexta y última etapa. Alcanzada la jornada final de competición en carreteras vascas, el número de aspirantes con opciones de apuntar su nombre en un palmarés que en los últimos años cuenta con nombres ilustres como los de Primoz Roglic, Jonas Vingegaard y Juan Ayuso cada vez es más reducido.

Con inicio en Goizper-Antzuola y final en Bergara, la sexta etapa de la Itzulia cuenta con un recorrido de 135,4 kilómetros y seis puertos categorizados. Lejos de ser un trámite, la jornada final de la ronda vasca ofrece a los aspirantes al maillot amarillo con un trazado plagado de ascensos y descensos y cerca de 3.000 metros de desnivel

Te contamos a qué hora empieza y dónde ver la sexta etapa de la Itzulia Basque Country 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 6 de la Itzulia?

El perfil de la etapa 6 de la Itzulia 2026 / Itzulia

¿A qué hora empieza la etapa 6 de la Itzulia?

Horario de salida: 13:52 horas (CET).

Horario aproximado de llegada: 17:30 horas (CET).

¿Dónde ver la Itzulia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición de la Itzulia se podrá ver en abierto por TV y online a través de EITB, canal autonómico del País Vasco que ofrece la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir la Itzulia 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las seis etapas que dan forma a la ronda vasca con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.