CICLISMO
Etapa 6 del Giro de Italia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver por TV y en directo
A qué hora empieza la etapa 6 del Giro de Italia y en qué canal de TV ver desde España
El Giro de Italia 2026, primera de las tres Grandes Vueltas del calendario ciclista, sigue adelante este jueves 14 de mayo con la disputa de la sexta de sus 21 etapas. Después de la primera toma de contacto con los Apeninos, el pelotón recorrerá la idílica Costa Amalfitana como antesala de una de las jornadas más decisivas de la presente edición de la 'Corsa Rosa'
Con inicio en Paestum y final en Nápoles, la etapa 6 del Giro de Italia abarcará un recorrido de 141 kilómetros y apenas 500 metros de desnivel acumulado, concentrados esencialmente en el único puerto puntuable del día y en algunos repechos. Sin grandes dificultades a la vista para dar un golpe en la general, la próxima jornada ofrecerá un escenario idóneo para que Paul Magnier y el ídolo local Jonathan Milan vuelvan a medir sus fuerzas con la la 'Maglia Ciclamino' en juego.
Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la sexta etapa del Giro de Italia 2026 por televisión y online desde España.
¿Cuál es el perfil de la etapa 6 del Giro de Italia 2026?
¿A qué hora empieza la etapa 6 del Giro de Italia 2026?
- Hora de salida: 13:50 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 17:13 horas (CEST)
¿Dónde ver el Giro de Italia por TV y en directo?
En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.
La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las 21 etapas que dan forma a la ronda española con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.
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