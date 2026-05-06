Etapa 5 de la Vuelta a España Femenina 2026: recorrido, perfil, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

La Vuelta a España Femenina 2026, primera de las tres grandes pruebas por etapas del calendario, encara su recta final este jueves 7 de mayo con la disputa de la quinta de sus siete etapas. Superado el ecuador de la carrera, el número de aspirantes al codiciado maillot rojo cada vez es más reducido.

Con inicio en León y final en Astorga, la etapa 5 de la Vuelta a España Femenina 2026 abarcará un recorrido de 119 kilómetros con dos puertos puntuables, ambos de tercera categoría. A pesar de la presencia de estas cotas, la quinta jornada de la ronda española dibuja un escenario ideal para las más rápidas del pelotón, que dispondrán de una oportunidad antes de la irrupción de las dos finales en alto.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la quinta etapa de la Vuelta a España Femenina 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 5 de la Vuelta a España Femenina 2026?

El perfil de la etapa 5 de la Vuelta a España Femenina / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 5 de la Vuelta a España Femenina 2026?

Hora de salida: 14:16 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:15 horas (CEST)

¿Dónde ver la Vuelta a España Femenina 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición de la Vuelta a España Femenina se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir la Vuelta a España 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las siete etapas que dan forma a la ronda española con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.