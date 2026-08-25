Etapa 5 de la Vuelta a España 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

La Vuelta a España 2026 sigue adelante este miércoles 26 de agosto con la disputa de la quinta de sus 21 etapas. Después del 'hachazo' a la carrera por el maillot rojo que asestó Pogacar en Andorra, el pelotón se prepara para afrontar una etapa de transición en la que no se esperan grandes cambios de cara a la clasificación general.

Con inicio en Falset. Costa Daurada y final en Roquetes. Terres de l'Ebre, la etapa 5 de la Vuelta a España 2026 abarca un recorrido de 173,3 kilómetros y cuenta con la presencia de un único puerto categorizado. A pesar de las posibilidades de una fuga temprana o de la cercanía del Alto de Paüs de meta, los equipos de los velocistas no deberían tener demasiados problemas para controlar una jornada en la que tendrán oportunidades de victoria antes de que la montaña vuelva a adueñarse de la ronda española.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la quinta etapa de la Vuelta a España 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 5 de la Vuelta a España 2026?

El perfil de la etapa 5 de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 5 de la Vuelta a España 2026?

Hora de salida: 13:34 horas (CEST)

Hora aproximada de llegada: 17:20 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 5 de la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, la etapa 5 de la Vuelta a España 2026 se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva arranca a partir de las 14:45 horas (CEST) y cambiará a La 2 a partir de las 16:15 horas (CEST).

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo del canal Eurosport 1, que conectará a partir de las 14:45 horas (CEST).

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.