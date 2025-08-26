Etapa 5 de la Vuelta a España 2025: horario, perfil, recorrido y dónde ver la contrarreloj de Figueres gratis por TV y online

La Vuelta a España 2025 sigue adelante este miércoles 27 de agosto con la disputa de la quinta de sus 21 etapas, la primera en carreteras españolas, que se celebrará íntegramente en Figueres bajo la modalidad de contrarreloj por equipos.

Con 24,1 kilómetros y un desnivel positivo de apenas 86 metros, la etapa 5 de la Vuelta a España 2025 presenta un recorrido muy favorable para los especialistas, en el que el más mínimo error puede pasar factura en la carrera por la clasificación general.

Los equipos deberán diseñar al detalle sus respectivas estrategias y exprimir al máximo a sus rodadores para apuntarse la victoria en una jornada especialmente técnica. En los primeros compases de la competición y a las puertas de dos jornadas consecutivas de alta montaña, cada segundo ganado o perdido puede ser fundamental.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la contrarreloj de la etapa 5 de la Vuelta a España 2025 por televisión y online.

¿Cuál es el perfil de la etapa 5 de la Vuelta a España 2025?

El perfil de la etapa 5 de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 5 de la Vuelta a España 2025?

Horario de primera salida : 16:37 horas (CET).

: 16:37 horas (CET). Horario aproximado de última llegada: 18:30 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV la etapa 5 de la Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

