Ciclismo
Etapa 5 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026: horario, recorrido, perfil y dónde ver por TV y en directo con Evenepoel
A qué hora empieza la última etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana y cómo ver por TV, online y en directo desde España
La Volta a la Comunitat Valenciana 2026 cierra el telón este domingo 8 de febrero con la disputa de su quinta y última etapa, que partirá desde Bétera para finalizar en Valencia.
Con 93 kilómetros de recorrido, la última etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana promete emociones fuertes. Su confección conduce inevitablemente a un desenlace impredecible que estará ligado a lo que suceda en el Garbí (1ª categoría), coloso que apunta a romper la etapa e impulsar al grupo cabecero. En caso de que se contenga la fuga, una llegada al sprint parece el escenario más probable.
Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la penúltima etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 por televisión y online.
¿Cuál es el perfil de la etapa 5 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026?
¿A qué hora empieza la etapa 5 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 hoy?
- Horario de salida: 14:48 horas (CET).
- Horario aproximado de llegada: 16:54 horas (CET).
¿Dónde ver la etapa 5 de la Volta a la Comunitat Valenciana por TV y online?
En España, la Volta a la Comunitat Valenciana podrá seguirse en directo por televisión a través de Eurosport 2, la cadena que ofrecerá la retransmisión completa de las cinco etapas de la ronda valenciana. Como es habitual, la cobertura se centrará en los momentos decisivos de cada jornada.
Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en esta edición de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026.
