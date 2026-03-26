CICLISMO
Etapa 5 de la Volta a Catalunya 2026: recorrido entre La Seu d'Urgell y Coll del Pal, horario, perfil y dónde ver gratis por TV y en directo
A qué hora empieza la quinta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya y en qué canal de TV ver en abierto desde España
La Volta Ciclista a Catalunya 2026 comienza a encarar su recta final este viernes 27 de marzo con la disputa de la quinta de sus siete etapas. Algunas de las grandes estrellas del pelotón se dan cita en carreteras galas con el objetivo de sentarse en el trono de un Primoz Roglic que este año no defenderá su condición de vigente campeón.
Con inicio en La Seu d'Urgell y final en el Coll del Pal, el recorrido de la etapa 5 de la Volta Ciclista a Catalunya abarca 153,3 kilómetros y la friolera de 5 puertos categorizados. Cada una de las ascensiones presentes a lo largo de la jornada dibujan un desafío mayúsculo para el pelotón, destacando por encima del resto el colosal Coll del Pal, que pondrá el broche a la etapa y apunta a marcar diferencis en la general.
Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la quinta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya 2026 por televisión y online desde España.
¿Cuál es el perfil de la etapa 5 de la Volta a Catalunya?
¿A qué hora empieza la etapa 5 de la Volta a Catalunya?
- Hora salida: 11:40 horas (CET)
- Hora llegada aproximada: 16:00 horas (CET)
¿Dónde ver la etapa 5 de la Volta a Catalunya gratis por TV y online?
En España, la etapa 5 de la Volta a Catalunya se podrá ver en abierto por TV y online a través de Teledeporte y RTVE. En Catalunya, los canales autonómicos TV3 y Esport 3 también ofrecen la retransmisión de la competición.
Otra opción alternativa para seguir la Volta Catalunya 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista. La retransmisión televisiva de la etapa 5 correrá al cargo de Eurosport 2.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las siete etapas que dan forma a la ronda catalana con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
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