Etapa 5 de la Volta Algarve 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver hoy por TV y en directo

La Volta ao Algarve 2026 cierra el telón hoy domingo 22 de febrero con la disputa de su quinta y última etapa. Algunas de las principales figuras del pelotón se han dado cita en carreteras portuguesas con el objetivo de conquistar una de las primeras grandes carreras por etapas del calendario ciclista, cuyo desenlace tendrá lugar esta tarde

Con inicio en Faro y final en Malhao, la última etapa de la Volta ao Algarve cuenta con un recorrido de 153,1 kilómetros que se dibuja como uno de los más desafiantes de la presente edición. Tras una sucesión de ascensiones, la llegada en alto a Malhao apunta a ser determinante en el desenlace por la ajustadísima carrera por el maillot amarillo.

Juan Ayuso, que escogió Portugal como escenario de su debut con el Lidl-Trek, afronta la jornada final como líder en la clasificación general. Su principal competidor será la estrella emergente Paul Seixas, que se encuentra a apenas 7 segundos y ya le ganó la partida en la llegada en alto en Fóia, aunque se espera que Joao Almeida también tenga algo que decir.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la última etapa de la Volta ao Algarve por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 5 de la Volta ao Algarve?

El perfil de la etapa 5 de la Volta ao Algarve / Volta ao Algarve

¿A qué hora empieza la etapa 5 de la Volta ao Algarve?

Horario de salida: 12:00 horas (CET).

Horario aproximado de llegada: 17:30 horas (CET).

¿Dónde ver la etapa 5 de la Volta ao Algarve por TV y online?

En España, la Volta ao Algarve podrá seguirse en directo por televisión a través de Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión completa de las cinco etapas de la ronda lusa. Como es habitual, la cobertura se centrará en los momentos decisivos de cada jornada.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

