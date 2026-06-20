Etapa 5 del Tour de Suiza 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver la etapa reina por TV y en directo

El Tour de Suiza 2026, última gran cita por etapas antes de la irrupción del Tour de Francia, cierra el telón este domingo 21 de junio con la disputa de su quinta y última etapa. La ronda helvética tendrá su broche de oro con una jornada titánica en la que Tadej Pogacar no podrá despistarse a pesar de la ventaja que atesora en la general.

Con inicio y final en Villars-sur-Ollon, la etapa 5 del Tour de Suiza abarca un recorrido de 151,1 kilómetros, unos imponentes 4.226 metros de desnivel positivo y 3 puertos categorizados. La última jornada emerge como la reina indiscutida de la presente edición, con los ascensos por la segunda y la tercera vertiente del Col de la Croix, ambos de categoría especial, como jueces finales en la carrera por el maillot amarillo.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la etapa 5 del Tour de Suiza 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 5 del Tour de Suiza?

El perfil de la etapa 5 del Tour de Suiza 2026 / Tour de Suiza

¿Cuál es el recorrido de la etapa 5 del Tour de Suiza 2026?

¿A qué hora empieza la etapa 5 del Tour de Suiza 2026?

Horario de salida: 13:34 horas (CEST)

Horario de llegada aproximado: 17:30 horas (CEST)

¿Dónde ver el Tour de Suiza 2026 por TV y online?

En España, el Tour de Suiza 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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