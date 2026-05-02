Etapa 5 del Tour de Romandía 2026: recorrido, perfil, horario y dónde ver por TV y en directo con Pogacar

El Tour de Romandía 2026, una de las grandes carreras por etapas del calendario ciclista, cierra el telón este domingo 3 de mayo con la disputa de su quinta y última etapa. La jornada reina de la presente edición terminará de decidir la carrera por el maillot amarillo, en la que Tadej Pogacar es el gran favorito.

Con inicio en Lucens y final en Leysin, la etapa 5 del Tour de Romandía 2026 abarcará un recorrido de 178,2 kilómetros y cuenta con tres puertos categorizados. El gran protagonista del día será el ascenso final al Leysin, coloso de primera categoría que pondrá el broche a la presente edición del Tour de Romandía.

Te contamos a qué hora empieza y dónde ver la última etapa del Tour de Romandía 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 5 del Tour de Romandía 2026?

El perfil de la etapa 5 del Tour de Romandía 2026 / Tour de Romandie

¿A qué hora empieza la etapa 5 del Tour de Romandía 2026?

Hora de salida: 11:50 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 15:58 horas (CEST)

¿Dónde ver el Tour de Romandía 2026 por TV y en directo?

En España, el Tour de Romandía 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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