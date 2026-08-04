Etapa 5 del Tour de Francia Femenino 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

El Tour de Francia Femenino 2026alcanza su ecuador de competición este miércoles 5 de agosto con la disputa de la quinta de sus nueve etapas. Después de un emocionante desafío contra el reloj, la ronda gala da paso a una jornada rompepiernas que llevará al límite a las aspirantes a la victoria.

Con inicio en Macon y final en Belleville-en-Beaujolais, la etapa 5 del Tour de Francia abarca un recorrido de 140 kilómetros y cuenta con ocho puertos categorizados. Las innumerables subidas y bajadas que dan forma a la jornada suponen un esfuerzo titánico para las aspirantes a la victoria, especialmente en los puertos de segunda categoría que abren y cierran esta maratoniana jornada de montaña.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la quinta etapa del Tour de Francia Femenino 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 5 del Tour de Francia Femenino 2026?

El perfil de la etapa 5 del Tour de Francia Femenino 2026 / Tour de France Femmes

¿A qué hora empieza la etapa 5 del Tour de Francia Femenino 2026?

Hora de salida: 13:45 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:41 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 5 del Tour de Francia Femenino 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la etapa 5 del Tour de Francia Femenino se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir el Tour de Francia Femenino 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las nueve etapas que dan forma a la ronda gala con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.