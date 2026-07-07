Etapa 5 del Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

El Tour de Francia 2026, la cita por excelencia del calendario ciclista, sigue adelante en su primera semana de competición en carreteras galas este miércoles 8 de julio con la disputa de la quinta de sus 21 etapas. Después de varias jornadas de protagonismo para los hombres fuertes de la general, la 'Grande Boucle' da paso a una jornada que apunta a premiar a los más rápidos del pelotón.

Con inicio en Lannemezan y final en Pau, la etapa 4 del Tour de Francia 2026 abarca un recorrido de 158,3 kilómetros, 1.600 metros de desnivel y un único puerto categorizado. La primera oportunidad para los 'sprinters' llega después de cinco días de competición, con un trazado diseñado a medida para que los especialistas puedan brillar con luz propia antes de la llegada del temible Tourmalet.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la quinta etapa del Tour de Francia 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 5 del Tour de Francia 2026?

El perfil de la etapa 5 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

¿A qué hora empieza la etapa 5 del Tour de Francia 2026?

Hora de salida: 14:05 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:37 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 5 del Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la quinta etapa del Tour de Francia 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva pasará a La 1 de cara al tramo final de la jornada.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.