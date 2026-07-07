CICLISMO
Etapa 5 del Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo
A qué hora empieza la quinta etapa del Tour de Francia y en qué canal de TV ver en abierto desde España
El Tour de Francia 2026, la cita por excelencia del calendario ciclista, sigue adelante en su primera semana de competición en carreteras galas este miércoles 8 de julio con la disputa de la quinta de sus 21 etapas. Después de varias jornadas de protagonismo para los hombres fuertes de la general, la 'Grande Boucle' da paso a una jornada que apunta a premiar a los más rápidos del pelotón.
Con inicio en Lannemezan y final en Pau, la etapa 4 del Tour de Francia 2026 abarca un recorrido de 158,3 kilómetros, 1.600 metros de desnivel y un único puerto categorizado. La primera oportunidad para los 'sprinters' llega después de cinco días de competición, con un trazado diseñado a medida para que los especialistas puedan brillar con luz propia antes de la llegada del temible Tourmalet.
Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la quinta etapa del Tour de Francia 2026 gratis por televisión y online desde España.
¿Cuál es el perfil de la etapa 5 del Tour de Francia 2026?
¿A qué hora empieza la etapa 5 del Tour de Francia 2026?
- Hora de salida: 14:05 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 17:37 horas (CEST)
¿Dónde ver la etapa 5 del Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?
En España, la quinta etapa del Tour de Francia 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva pasará a La 1 de cara al tramo final de la jornada.
Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
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