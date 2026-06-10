Etapa 5 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver por TV y en directo

El Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tradicional antesala del Tour de Francia, sigue adelante este jueves 11 de junio con la disputa de la quinta de sus 8 etapas. Alcanzado el ecuador de la ronda gala, el pelotón se prepara para afrontar la última 'jornada valle' antes de adentrarse en las jornadas que decidirán la carrera por el maillot amarillo

Con inicio en Saint-Chamond y final en Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes, la etapa 5 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes abarca un recorrido de 195,8 kilómetros y cuenta con la presencia de dos puertos categorizados. El largo kilometraje, sumado a que las dos cotas se encuentran nada más empezar, animan una fuga temprana que debería ser controlada sin grandes complicaciones y conducir a la última llegada que se resolverá al sprint.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la etapa 5 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 5 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026?

El perfil de la etapa 5 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 / Tour Auvergne-Rhône-Alpes

¿A qué hora empieza la etapa 5 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026?

Horario de salida: 12:45 horas (CEST)

Horario de llegada aproximado: 17:06 horas (CEST)

¿Dónde ver el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 por TV y en directo?

En España, la presente edición del Tour Auvergne-Rhône-Alpes se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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