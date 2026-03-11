CICLISMO
Etapa 5 de la París-Niza 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver gratis por TV y en directo
A qué hora empieza la quinta etapa de la París-Niza hoy y en qué canal de TV ver en abierto desde España
La París-Niza 2026 sigue adelante este jueves 12 de marzo con la disputa de la quinta de sus ocho etapas. Algunas de las principales figuras del pelotón se dan cita en carreteras galas con el objetivo de conquistar una de las primeras grandes carreras por etapas del calendario ciclista.
Con inicio en Cormoranche-sur-Saône y final en Colombier-le-Vieux, la etapa 5 de la París-Niza cuenta con un recorrido de 206,3 kilómetros y un total de cinco puertos categorizados. La próxima jornada de la 'carrera al sol' traerá consigo una de las etapas más desafiantes de la presente edición, con una sucesión de ascensos en el tramo final que apunta a marcar la diferencia tanto en la jornada como en la general.
Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la quinta etapa de la París-Niza 2026 por televisión y online desde España.
¿Cuál es el perfil de la etapa 5 de la París-Niza?
¿A qué hora empieza la etapa 5 de la París-Niza?
- Horario de salida: 11:50 horas (CET).
- Horario aproximado de llegada: 17:00 horas (CET).
¿Dónde ver la etapa 5 de la París-Niza gratis por TV y online?
En España, la presente edición de la París-Niza se podrá seguir en abierto por televisión a través de Teledeporte y online en RTVE Play.
Otra opción alternativa es Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión de todas las etapas de la ronda gala. Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en esta edición de la París-Niza con el mejor resumen de cada jornada y las clasificaciones actualizadas.
