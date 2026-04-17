Etapa 5 de O Gran Camiño 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver gratis por TV y en directo

O Gran Camiño, la gran cita ciclista de Galicia, cierra el telón este sábado 18 de abril con la disputa de su quinta y última etapa. Después de una semana de travesía por carreteras gallegas, hoy se conocerá la identidad del ciclista que tomará el relevo de Derek Gee en el palmarés de la competición.

Con inicio en As Neves y final en lo alto del Monte Trega, la quinta etapa de O Gran Camiño abarca un recorrido de 170,5 kilómetros con 2.682 metros de desnivel y tres puertos categorizados. Lejos de presentarse como una jornada de transición, la etapa final de la ronda gallega exigirá el máximo a los aspirantes a la victoria, con un trazado de constante sube y baja que tendrá su colofón final con la mítica ascensión al Monte Trega.

Te contamos a qué hora empieza y dónde ver la última etapa de O Gran Camiño 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 5 de O Gran Camiño?

El perfil de la etapa 5 de O Gran Camiño 2026 / O Gran Camiño

¿A qué hora empieza la etapa 5 de O Gran Camiño?

Horario de salida: 13:35 horas (CET).

Horario aproximado de llegada: 17:05 horas (CET).

¿Dónde ver O Gran Camiño 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición de O Gran Camiño se podrá ver en abierto por TV y online a través de Televisión de Galicia, canal autonómico que ofrece la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir O Gran Camiño 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las cinco etapas que dan forma a la ronda gallega con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.