Etapa 5 de la Itzulia 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver gratis por TV y en directo

La Itzulia Basque Country 2026 se adentra en su recta final este viernes 10 de abril con la disputa de su quinta y penúltima etapa. Superado el ecuador de competición en carreteras vascas, el número de aspirantes que aspiran a apuntar su nombre en un palmarés que en los últimos años cuenta con nombres ilustres como los de Primoz Roglic, Jonas Vingegaard y Juan Ayuso cada vez es más reducido.

Con inicio y final en Eibar, la quinta etapa de la Itzulia cuenta con un recorrido de 176,2 kilómetros, 3.800 metros de desnivel y un total de ocho puertos categorizados. La reina por excelencia de la presente edición apunta a ser la jueza final en la carrera por el maillot amarillo, con los colosales Krabelin e Ixua como principales puntos de interés.

Te contamos a qué hora empieza y dónde ver la quinta etapa de la Itzulia Basque Country 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 5 de la Itzulia?

El perfil de la etapa 5 de la Itzulia 2026 / Itzulia

¿A qué hora empieza la etapa 5 de la Itzulia?

Horario de salida: 13:05 horas (CET).

Horario aproximado de llegada: 17:30 horas (CET).

¿Dónde ver la Itzulia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición de la Itzulia se podrá ver en abierto por TV y online a través de EITB, canal autonómico del País Vasco que ofrece la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir la Itzulia 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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