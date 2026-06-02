Etapa 5 del Giro de Italia Femenino 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver por TV y en directo

El Giro de Italia Femenino 2026, segunda de las tres Grandes Vueltas del calendario ciclista femenino, sigue adelante este miércoles 3 de junio con la disputa de la quinta de sus nueve etapas. Después de una contrarreloj que ha dado paso a ciertos movimientos en la general, la 'Corsa' Rosa da paso a su primera gran etapa de montaña.

Con inicio en Longarone y final en Santo Stefano di Cadore, la etapa 5 del Giro de Italia Femenino abarcará un recorrido de 146 kilómetros aderezados con la presencia de cuatro puertos categorizados. La primera gran etapa de la general llega con la promesa de dinamitar la carrera por el liderato en la general ante el esperado paso al frente de las favoritas.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la cuarta etapa del Giro de Italia Femenino 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 5 del Giro de Italia Femenino 2026?

El perfil de la etapa 5 del Giro de Italia Femenino 2026 / Giro d'Italia

¿A qué hora empieza la etapa 5 del Giro de Italia 2026?

Hora de salida: 13:10 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:36 horas (CEST)

¿Dónde ver el Giro de Italia Femenino por TV y en directo?

En España, la presente edición del Giro de Italia Femenino se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas del calendario ciclista.

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