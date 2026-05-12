Etapa 5 del Giro de Italia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver por TV y en directo

El Giro de Italia 2026, primera de las tres Grandes Vueltas del calendario ciclista, sigue adelante este miércoles 13 de mayo con la disputa de la quinta de sus 21 etapas. Un día después de adentrarse en suelo italiano, el pelotón afronta una de esas etapas que puede desencadenar cambios en la general.

Con inicio en Praia a Mare y final en Potenza, la etapa 5 del Giro de Italia abarcará un recorrido de 203 kilómetros y más de 4.100 metros de desnivel acumulado. La primera gran jornada en suelo transalpino servirá como introducción de los imponentes Apeninos, con la Montagna Grande di Viggiano (2ª categoría) destacando como gran atractivo de la jornada.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la quinta etapa del Giro de Italia 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 5 del Giro de Italia 2026?

El perfil de la etapa 5 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

¿A qué hora empieza la etapa 5 del Giro de Italia 2026?

Hora de salida: 12:15 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:15 horas (CEST)

¿Dónde ver el Giro de Italia por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las 21 etapas que dan forma a la ronda española con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.