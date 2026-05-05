Etapa 4 de la Vuelta a España Femenina 2026: recorrido, perfil, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

La Vuelta a España Femenina 2026, primera de las tres grandes pruebas por etapas del calendario, supera su ecuador este miercoles 6 de mayo con la disputa de la cuarta de sus siete etapas. Con el paso de las jornadas, el número de aspirantes al codiciado maillot rojo actualmente portado por Franziska Koch cada vez es más reducido.

Con inicio en Monforte de Lemos y final en Altas de Ulla, la etapa 4 de la Vuelta a España Femenina 2026 abarcará un recorrido de 115 kilómetros con dos puntuables, ambos de tercera categoría. El último de ellos se postula como el juez final de la etapa, además de una buena oportunidad para las aspirantes al maillot de montaña.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la cuarta etapa de la Vuelta a España Femenina 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 4 de la Vuelta a España Femenina 2026?

El perfil de la etapa 4 de la Vuelta a España Femenina / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 4 de la Vuelta a España Femenina 2026?

Hora de salida: 14:05 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:15 horas (CEST)

¿Dónde ver la Vuelta a España Femenina 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición de la Vuelta a España Femenina se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir la Vuelta a España 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las siete etapas que dan forma a la ronda española con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.