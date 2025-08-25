Etapa 4 de la Vuelta a España 2025: horario, perfil, recorrido y dónde ver gratis por TV y online

La Vuelta a España 2025 sigue adelante este martes 26 de agosto con la disputa de la cuarta de sus 21 etapas, la última antes de que el pelotón entre en carreteras españolas, que partirá desde Susa, Italia, para finalizar en la localidad francesa de Voiron.

Con 206,7 kilómetros de recorrido y un desnivel positivo de 2.919 metros, la etapa 4 de la Vuelta a España 2025 presenta el mayor desafío hasta la fecha. La próxima jornada de la ronda española presenta un marcado perfil de media montaña en la que la acción se concentrará en la primera mitad del recorrido

El pistoletazo de salida en Susa dará paso a la ascensión al Puerto Exiles (3ª categoría), primera de las tres dificultades montañosas del día. El escenario cambiará drásticamente tras el descenso al Col du Lauraret (2ª categoría), pues el perfil pasará a favorecer a los hombres rápidos del pelotón y la estrategia de los equipos de cara a dos mitades tan diferenciadas será clave para encumbrar al ganador del día.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la etapa 4 de la Vuelta a España 2025 por televisión y online.

¿Cuál es el perfil de la etapa 4 de la Vuelta a España 2025?

El perfil de la etapa 4 de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 4 de la Vuelta a España 2025?

Horario de salida : 14:35 horas (CET).

: 14:35 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 16:31 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV la etapa 4 de la Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.