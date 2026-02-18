Etapa 4 del UAE Tour 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver por TV y en directo

El UAE Tour, que se disputa entre el 16 y el 22 de febrero, sigue adelante este jueves 19 de febrero con la disputa de la cuarta de sus siete etapas. La carrera emiratí busca nuevo campeón ante la ausencia de Tadej Pogacar, que no defenderá la corona conseguida en la edición anterior.

Con inicio en Fujairah y final en Fujairah, la etapa 4 del UAE Tour cuenta con un recorrido de 182 kilómetros que dibujan un escenario propicio para los más rápidos del pelotón. Los primeros kilómetros apuntan a ser los desencadenantes de la formación de una escapada que, tal como sucedió en el día anterior, tendrá mucha relevancia en el desenlace de la jornada.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la cuarta etapa del UAE Tour por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 4 del UAE Tour?

El perfil de la etapa 4 del UAE Tour / UAE Tour

¿A qué hora empieza la etapa 4 del UAE Tour 2026?

Horario de salida: 10:00 horas (CET).

Horario aproximado de llegada: 14:00 horas (CET).

¿Dónde ver la etapa 4 del UAE Tour por TV y online?

En España, el UAE Tour podrá seguirse en directo por televisión a través de Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión completa de las siete etapas de la ronda emiratí. Como es habitual, la cobertura se centrará en los momentos decisivos de cada jornada.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

