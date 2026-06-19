Etapa 4 del Tour de Suiza 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver la contrarreloj por TV y en directo

El Tour de Suiza 2026, última gran cita por etapas antes de la irrupción del Tour de Francia, encara su recta final este sábado 20 de junio con la disputa de su cuarta y penúltima etapa. El pelotón se prepara para afrontar una jornada diseñada para especialistas antes de adentrarse en la jornada reina de la competición.

Con inicio y final en Aarburg, la etapa 4 del Tour de Suiza abarca un recorrido de 23,8 kilómetros, apenas 270 metros de desnivel y se desarrolla bajo el formato de contrarreloj individual. Los especialistas en la modalidad dispondrán de su última oportunidad para brillar en la ronda helvética en una jornada en la que no se espera que se produzcan grandes diferencias en la general.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la etapa 4 del Tour de Suiza 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 4 del Tour de Suiza?

El perfil de la etapa 4 del Tour de Suiza 2026 / Tour de Suiza

¿Cuál es el recorrido de la etapa 4 del Tour de Suiza 2026?

¿A qué hora empieza la etapa 4 del Tour de Suiza 2026?

Horario de salida: 15:04 horas (CEST)

Horario de llegada aproximado: 17:30 horas (CEST)

¿Dónde ver el Tour de Suiza 2026 por TV y online?

En España, el Tour de Suiza 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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