Etapa 4 del Tour de Romandía 2026: recorrido, perfil, horario y dónde ver por TV y en directo con Pogacar

El Tour de Romandía 2026, una de las grandes carreras por etapas del calendario ciclista, encara su recta final este sábado 2 de mayo con la disputa la cuarta de sus cinco etapas. Superado el ecuador de la competición, el número de aspirantes que rivalizan con Pogacar por el maillot amarillo cada vez es más reducido

Con inicio en Broc y final en Charmey, la etapa 4 del Tour de Romandía 2026 abarcará un recorrido de 149,6 kilómetros y cuenta con cuatro puertos categorizados. El gran protagonista del día será el Jaunpass, cota que será ascendida hasta en tres ocasiones por tres vertientes distintas, siendo la segunda la más exigente de ellas (7,6 km al 8,6% y rampas del 13%).

Te contamos a qué hora empieza y dónde ver la cuarta etapa del Tour de Romandía 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 4 del Tour de Romandía 2026?

El perfil de la etapa 4 del Tour de Romandía 2026 / Tour de Romandie

¿A qué hora empieza la etapa 4 del Tour de Romandía 2026?

Hora de salida: 12:10 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 16:00 horas (CEST)

¿Dónde ver el Tour de Romandía 2026 por TV y en directo?

En España, el Tour de Romandía 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las seis etapas que dan forma a la ronda suiza con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.