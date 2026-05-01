CICLISMO
Etapa 4 del Tour de Romandía 2026: recorrido, perfil, horario y dónde ver por TV y en directo con Pogacar
A qué hora empieza la cuarta etapa del Tour de Romandía y en qué canal de TV ver desde España
El Tour de Romandía 2026, una de las grandes carreras por etapas del calendario ciclista, encara su recta final este sábado 2 de mayo con la disputa la cuarta de sus cinco etapas. Superado el ecuador de la competición, el número de aspirantes que rivalizan con Pogacar por el maillot amarillo cada vez es más reducido
Con inicio en Broc y final en Charmey, la etapa 4 del Tour de Romandía 2026 abarcará un recorrido de 149,6 kilómetros y cuenta con cuatro puertos categorizados. El gran protagonista del día será el Jaunpass, cota que será ascendida hasta en tres ocasiones por tres vertientes distintas, siendo la segunda la más exigente de ellas (7,6 km al 8,6% y rampas del 13%).
Te contamos a qué hora empieza y dónde ver la cuarta etapa del Tour de Romandía 2026 por televisión y online desde España.
¿Cuál es el perfil de la etapa 4 del Tour de Romandía 2026?
¿A qué hora empieza la etapa 4 del Tour de Romandía 2026?
- Hora de salida: 12:10 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 16:00 horas (CEST)
¿Dónde ver el Tour de Romandía 2026 por TV y en directo?
En España, el Tour de Romandía 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las seis etapas que dan forma a la ronda suiza con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
- ¡El Barça quiere devolverle al PSG el 'robo' de Dro!: tantean a la perla de la cantera parisina
- Sale a la luz la cita de Lamine Yamal con su nuevo amor
- Los veterinarios coinciden: los perros que se alegran al ver a sus dueños volver a casa no es un síntoma de felicidad
- Inglaterra clama al cielo con Luis Díaz: 'Es absolutamente ridículo
- Estaremos en la regla del 1-1 antes del 30 de junio, seguro
- Klopp no entrenará al Real Madrid
- El surrealista factor que podría dificultar al Barça el regreso a la regla 1:1
- Ni Mourinho ni Deschamps: Tomás Roncero dicta sentencia sobre quién debería ser el nuevo entrenador del Real Madrid