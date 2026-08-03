CICLISMO
Etapa 4 del Tour de Francia Femenino 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver la contrarreloj gratis por TV y en directo
A qué hora empieza la cuarta etapa del Tour de Francia Femenino 2026 y en qué canal de TV ver en abierto desde España
El Tour de Francia Femenino 2026sigue adelante este martes 4 de agosto con la disputa de la cuarta de sus nueve etapas. Después de enfrentarse a los primeros grandes puertos de la presente edición, el pelotón acude a una jornada diseñada para las especialistas que promete tener incidencia en la carrera por la general.
Con inicio en Gevrey-Chambertin y final en Dijon, la etapa 4 del Tour de Francia abarca un recorrido de 21 kilómetros y se disputa bajo el formato de contrarreloj individual. El trazado cuenta con tres partes diferenciadas, con el primer y único punto de control situado en una ascensión que marcará profundamente los tiempos de las aspirantes a la victoria.
Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la cuarta etapa del Tour de Francia Femenino 2026 gratis por televisión y online desde España.
¿Cuál es el perfil de la etapa 4 del Tour de Francia Femenino 2026?
¿A qué hora empieza la etapa 4 del Tour de Francia Femenino 2026?
- Hora de primera salida: 14:34 horas (CEST)
- Hora de última llegada aproximada: 17:55 horas (CEST)
¿Dónde ver la etapa 4 del Tour de Francia Femenino 2026 gratis por TV y en directo?
En España, la etapa 4 del Tour de Francia Femenino se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.
Otra opción alternativa para seguir el Tour de Francia Femenino 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las nueve etapas que dan forma a la ronda gala con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.
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