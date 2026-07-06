Etapa 4 del Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

El Tour de Francia 2026, la cita por excelencia del calendario ciclista, da paso a su primera semana en carreteras galas este martes 7 de julio con la disputa de la cuarta de sus 21 etapas. Una vez dejada atrás Catalunya, el pelotón afrontará unas jornadas en las que no está previsto mucho movimiento de cara a la general antes de la llegada del primer gran coloso de la presente edición.

Con inicio en el Carcassone y final en Foix, la etapa 4 del Tour de Francia 2026 abarca un recorrido de 181,9 kilómetros, 2.700 metros de desnivel y cuatro puertos categorizados. La ubicación estratégica del Col de Montségur (2ª categoría, 6,9 km al 6,6%) a escasos 34 km de meta invita a pensar en este puerto como punto de criba para seleccionar a los aspirantes a la victoria, aunque el terreno final en Foix favorece a los más rápidos del pelotón.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la cuarta etapa del Tour de Francia 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 4 del Tour de Francia 2026?

El perfil de la etapa 4 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

¿A qué hora empieza la etapa 4 del Tour de Francia 2026?

Hora de salida: 13:10 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:23 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 4 del Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la cuarta etapa del Tour de Francia 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.