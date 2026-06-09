Etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver por TV y en directo

El Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tradicional antesala del Tour de Francia, sigue adelante este miércoles 10 de junio con la disputa de la cuarta de sus 8 etapas. Después de la decisiva 'crono' por equipos, la ronda gala se acerca a su ecuador con la promesa de comenzar a albergar los primeros movimientos de los hombres fuertes de la general.

Con inicio en Le Puy-en-Velay y final en Montrond-les-Bains, la etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes abarcará un recorrido de 167,4 kilómetros y cuenta con la presencia de seis puertos categorizados. A pesar de los númerosos desafíos montañosos, destacando la ascensión al Chougoirand (7,8 km al 5,5%), el último tramo llano parece anticipar una llegada al sprint siempre y cuando el pelotón sea capaz de controlar la fuga.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026?

El perfil de la etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 / Tour Auvergne-Rhône-Alpes

¿A qué hora empieza la etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026?

Horario de salida: 13:15 horas (CEST)

Horario de llegada aproximado: 17:20 horas (CEST)

¿Dónde ver el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 por TV y en directo?

En España, la presente edición del Tour Auvergne-Rhône-Alpes se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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