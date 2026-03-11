Etapa 4 de la Tirreno-Adriático 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver por TV y en directo

La Tirreno-Adriático 2026 sigue adelante este jueves 12 de marzo con la disputa de la cuarta de sus siete etapas. A pesar de coincidir en espacio-tiempo con la prestigiosa París-Niza, la ronda italiana ha logrado reunir a algunos de los grandes nombres del pelotón, que lo darán todo para levantar el codiciado tridente el próximo domingo.

Con inicio en Tagliacozzo y final en Martinsicuro, la Tirreno-Adriático alcanza su ecuador con una etapa que cuenta con un recorrido de 213 kilómetros y cuatro puerto categorizado. El imponente Valico delle Capannelle marcará profundamente el desarrollo de la jornada tanto en su ascenso como en su pronunciado descenso, mientras que las cotas finales determinarán si la victoria se resuelve al sprint o en un duelo entre un grupo reducido.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la cuarta etapa de la Tirreno-Adriático 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 4 de la Tirreno-Adriático?

El perfil de la etapa 4 de la Tirreno-Adriático 2026 / Tirreno Adriático

¿A qué hora empieza la etapa 4 de la Tirreno-Adriático?

Horario de salida: 10:155 horas (CET).

Horario aproximado de llegada: 15:45 horas (CET).

¿Dónde ver la etapa 4 de la Tirreno-Adriático por TV y online?

En España, la presente edición de la Tirreno-Adriático se podrá seguir por televisión a través de Eurosport, plataforma que ofrecerá la retransmisión de todas las etapas de la ronda italiana. Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en esta edición de la Tirreno-Adriático con el mejor resumen de cada jornada y las clasificaciones actualizadas.