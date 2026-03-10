Etapa 4 de la París-Niza 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver gratis por TV y en directo

La París-Niza 2026 sigue adelante este miércoles 11 de marzo con la disputa de la cuarta de sus ocho etapas. Algunas de las principales figuras del pelotón se dan cita en carreteras galas con el objetivo de conquistar una de las primeras grandes carreras por etapas del calendario ciclista.

Con inicio en Bourges y final en Uchon, la etapa 4 de la París-Niza cuenta con un recorrido de 195 kilómetros y un total de tres puertos categorizados. La próxima jornada de la 'carrera al sol' traerá consigo el primer trazado de montaña de la presente edición, con la ascensión final al temible Uchon y sus rampas al 16% como potencial desencadenante de cambios en la general.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la cuarta etapa de la París-Niza 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 4 de la París-Niza?

El perfil de la etapa 4 de la París-Niza / París-Niza

¿A qué hora empieza la etapa 4 de la París-Niza?

Horario de primera salida: 12:10 horas (CET).

Horario aproximado de última llegada: 16:57 horas (CET).

¿Dónde ver la etapa 4 de la París-Niza gratis por TV y online?

En España, la presente edición de la París-Niza se podrá seguir en abierto por televisión a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión de todas las etapas de la ronda gala. Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

