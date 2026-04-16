Etapa 4 de O Gran Camiño 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver gratis por TV y en directo

O Gran Camiño, la gran cita ciclista de Galicia, afronta sus últimos compases este viernes 17 de abril con la disputa de su cuarta y penúltima etapa. Superado el ecuador de la carrera, el número de aspirantes a tomar el relevo de Derek Gee en el palmarés de la competición cada vez es más reducido.

Con inicio en Xinzo de Limia y final en Alto de Meda, la cuarta etapa de O Gran Camiño abarca un recorrido de 155,5 kilómetros con 3.103 metros de desnivel y tres puertos categorizados. La reina por excelencia de la presente edición apunta a definir la carrera por la clasificación general con su imponente e inédito ascenso al Alto de Cabeza de Meda.

Te contamos a qué hora empieza y dónde ver la cuarta etapa de O Gran Camiño 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 4 de O Gran Camiño?

El perfil de la etapa 4 de O Gran Camiño 2026 / O Gran Camiño

¿A qué hora empieza la etapa 4 de O Gran Camiño?

Horario de salida: 11:55 horas (CET).

Horario aproximado de llegada: 15:30 horas (CET).

¿Dónde ver O Gran Camiño 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición de O Gran Camiño se podrá ver en abierto por TV y online a través de Televisión de Galicia, canal autonómico que ofrece la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir O Gran Camiño 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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