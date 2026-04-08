CICLISMO
Etapa 4 de la Itzulia 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver gratis por TV y en directo
A qué hora empieza la cuarta etapa de la Itzulia Basque Country y en qué canal de TV ver en abierto desde España
La Itzulia Basque Country 2026 comienza a adentrarse este jueves 8 de abril con la disputa de la cuarta de sus seis etapas. Alcanzado el ecuador de competición en carreteras vascas, comienza a reducirse el número de aspirantes que aspiran a apuntar su nombre en un palmarés que en los últimos años cuenta con nombres ilustres como los de Primoz Roglic, Jonas Vingegaard y Juan Ayuso.
Con inicio y final en Galdakao, la cuarta etapa de la Itzulia cuenta con un recorrido de 167,2 kilómetros y contará con un total de siete puertos categorizados. Por tercera jornada consecutiva, la montaña volverá a ser protagonista en un trazado de constantes ascensos y descensos que tendrá su colofón final en la rampa de Galdakao, que alcanza pendientes máximas del 13% antes de cruzar la meta.
Te contamos a qué hora empieza y dónde ver la cuarta etapa de la Itzulia Basque Country 2026 por televisión y online desde España.
¿Cuál es el perfil de la etapa 4 de la Itzulia?
¿A qué hora empieza la etapa 4 de la Itzulia?
- Horario de salida: 13:13 horas (CET).
- Horario aproximado de llegada: 17:30 horas (CET).
¿Dónde ver la Itzulia 2026 gratis por TV y en directo?
En España, la presente edición de la Itzulia se podrá ver en abierto por TV y online a través de EITB, canal autonómico del País Vasco que ofrece la retransmisión de la competición.
Otra opción alternativa para seguir la Itzulia 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las seis etapas que dan forma a la ronda vasca con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
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