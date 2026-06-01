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CICLISMO

Etapa 4 del Giro de Italia Femenino 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver la contrarreloj por TV y en directo

A qué hora empieza la etapa 4 del Giro de Italia Femenino y en qué canal de TV ver desde España

El perfil de la etapa 4 del Giro de Italia Femenino 2026

El perfil de la etapa 4 del Giro de Italia Femenino 2026 / Giro d'Italia

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

El Giro de Italia Femenino 2026, segunda de las tres Grandes Vueltas del calendario ciclista femenino, sigue adelante este martes 2 de junio con la disputa de la cuarta de sus nueve etapas. Después de tres etapas que han permitido brillar a las velocistas, la 'Corsa' Rosa da paso a la primera jornada que promete marcar diferencias reales en la general.

Con inicio en Belluno y final en Nevegal, la etapa 4 del Giro de Italia Femenino abarcará un recorrido de 12,7 kilómetros y se desarrollará bajo el formato de contrarreloj individual. La 'cronoescalada', con los 7 kilómetros finales de puro ascenso y rampas del 10%, se dibuja como el escenario ideal para que las favoritas den el primer golpe por la 'maglia rosa'.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la cuarta etapa del Giro de Italia Femenino 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 4 del Giro de Italia Femenino 2026?

El perfil de la etapa 4 del Giro de Italia Femenino 2026

El perfil de la etapa 4 del Giro de Italia Femenino 2026 / Giro d'Italia

¿A qué hora empieza la etapa 4 del Giro de Italia 2026?

  • Hora de primera salida: 13:20 horas (CEST)

¿Dónde ver el Giro de Italia Femenino por TV y en directo?

En España, la presente edición del Giro de Italia Femenino se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas del calendario ciclista.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las nueve etapas que dan forma a la ronda italiana con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.

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