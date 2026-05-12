Etapa 4 del Giro de Italia 2026: recorrido, perfil, horario y dónde ver hoy por TV y en directo

El Giro de Italia 2026, primera de las tres Grandes Vueltas del calendario ciclista, sigue adelante hoy martes 12 de mayo con la disputa de la cuarta de sus 21 etapas. La próxima jornada será la primera en la que el pelotón se adentrará en suelo italiano después de la disputa de las tres primeras etapas en Bulgaria, que han dejado a Guillermo Silva como líder de la clasificación general.

Con inicio en Catanzaro y final en Cosenza, la etapa 4 del Giro de Italia abarcará un recorrido de 138 kilómetros y más de 1800 metros de desnivel acumulado. La primera jornada en suelo transalpino contará con un único puerto categorizado, el Cozzo Tunnio (2ª categoria, 5,9 km al 11%), pero su dureza y su ubicación estratégica apuntan a marcar profundamente el resultado de la cuarta jornada de competición.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la cuarta etapa del Giro de Italia 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 4 del Giro de Italia 2026?

El perfil de la etapa 4 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

¿A qué hora empieza la etapa 4 del Giro de Italia 2026?

Hora de salida: 13:40 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:13 horas (CEST)

¿Dónde ver el Giro de Italia por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las 21 etapas que dan forma a la ronda española con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.