Etapa 3 de la Vuelta a España Femenina 2026: recorrido, perfil, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

La Vuelta a España Femenina 2026, primera de las tres grandes pruebas por etapas del calendario, sigue adelante este martes 5 de mayo con la disputa de la tercera de sus siete etapas. Algunas de las principales estrellas del pelotón se darán cita en el norte de España para intentar inscribir su nombre en un palmarés monopolizado por las neerlandesas Demi Vollering y Annemiek van Vleuten.

Con inicio en Padrón y final en A Coruña, la etapa 3 de la Vuelta a España Femenina 2026 abarcará un recorrido de 121 kilómetros sin presencia de puertos categorizados. La ausencia de cotas puntuables, sin embargo, no implica que las corredoras no se tengan que enfrentar a un trazado sinuoso en el que los cinco repechos presentes en el tramo final apuntan a encumbrar a la ganadora.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la tercera etapa de la Vuelta a España Femenina 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 3 de la Vuelta a España Femenina 2026?

El perfil de la etapa 3 de la Vuelta a España Femenina / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 3 de la Vuelta a España Femenina 2026?

Hora de salida: 13:55 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:15 horas (CEST)

¿Dónde ver la Vuelta a España Femenina 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición de la Vuelta a España Femenina se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir la Vuelta a España 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las siete etapas que dan forma a la ronda española con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.