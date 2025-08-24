Etapa 3 de la Vuelta a España 2025: horario, perfil, recorrido y dónde ver gratis por TV y online

La Vuelta a España 2025 sigue adelante este lunes 25 de agosto con la disputa de la tercera de sus 21 etapas, la última que se disputa íntegramente en suelo italiano, que partirá desde San Maurizio Canavese para finalizar en Ceres.

Con 134,6 kilómetros de recorrido y un desnivel positivo de 1.996 metros, la etapa 3 de la Vuelta a España 2025 presenta un perfil de media montaña que, pese a ser relativamente corto, puede dar lugar a diferencias en la clasificación general.

La aparicion de Issiglio (2a categoría, 5,5 km al 6,5%) a mitad de recorrido apunta a favorecer las fugas, mientras que el descenso del Corio dara paso a una tendencia ascendente hasta coronar el Ceres (4ª categoría, 2,6 km al 3,6%), en cuya cima se encuentra la línea de meta.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la etapa 3 de la Vuelta a España 2025 por televisión y online.

¿Cuál es el perfil de la etapa 3 de la Vuelta a España 2025?

El perfil de la etapa 3 de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 3 de la Vuelta a España 2025?

Horario de salida : 14:20 horas (CET).

: 14:20 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 17:22 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV la etapa 3 de la Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.