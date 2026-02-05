Etapa 3 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026: horario, recorrido, perfil y dónde ver por TV y en directo con Evenepoel

La Volta a la Comunitat Valenciana 2026 sigue adelante este viernes 6 de febrero con la disputa de la tercera de sus cinco etapas, que partirá desde Orihuela para finalizar en Sant Vicent del Raspeig.

Con 158 kilómetros de recorrido, la tercera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana cuenta con dos partes totalmente diferenciadas. Los primeros 100 kilómetros, completamente llanos, darán paso a una doble ascensión en el tramo final, con el Alto del Tibi (2ª categoría) como potencial principal desencadenante de cambios.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la tercera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 por televisión y online.

¿Cuál es el perfil de la etapa 3 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026?

El perfil de la etapa 3 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 / VCV

¿A qué hora empieza la etapa 3 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026?

Horario de salida : 13:20 horas (CET).

: 13:20 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 17:00 horas (CET).

¿Dónde ver la etapa 3 de la Volta a la Comunitat Valenciana por TV y online?

En España, la Volta a la Comunitat Valenciana podrá seguirse en directo por televisión a través de Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión completa de las cinco etapas de la ronda valenciana. Como es habitual, la cobertura se centrará en los momentos decisivos de cada jornada.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

