Etapa 3 de la Volta a Catalunya Femenina 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver el final en Barcelona gratis por TV y en directo

La Volta a Catalunya femenina 2026 cierra el telón este domingo 21 de junio con la disputa de su tercera y última etapa. Una vez coronado el colosal Coll de la Creueta en un final de etapa decisivo en la carrera por la general, el pelotón se prepara para poner el broche a la ronda catalana con la tradicional llegada a Barcelona.

Con inicio en Mataró y final enl a Avinguda Maria Cristina de Barcelona, la etapa 3 de la Volta a Catalunya femenina abarcará un recorrido de 111,4 kilómetros y un único puerto categorizado. El terreno quebrado de la primera mitad de la jornada dará paso a un tramo completamente llano en el que las más rápidas del pelotón dispondrán de su última oportunidad para brillar.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la etapa 3 de la Volta a Catalunya Femenina 2026 en abierto por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 3 de la Volta a Catalunya Femenina 2026?

El perfil de la etapa 3 de la Volta a Catalunya Femenina 2026 / Volta Catalunya

¿Cuál es el recorrido de la etapa 3 de la Volta a Catalunya Femenina 2026?

¿A qué hora empieza la etapa 3 de la Volta a Catalunya Femenina 2026?

Hora de salida: 11:05 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 14:00 (CEST)

¿Dónde ver gratis por TV la etapa de hoy de la Volta a Catalunya Femenina 2026?

En España, la presente edición de la Volta a Catalunya Femenina se podrá ver gratis por TV y online a través de Teledeporte y RTVE. En Catalunya, el canal autonómico Esport 3 también ofrece una retransmisión en abierto de la competición.

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