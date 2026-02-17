Etapa 3 del UAE Tour 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver por TV y en directo

El UAE Tour, que se disputa entre el 16 y el 22 de febrero, sigue adelante este miércoles 18 de febrero con la disputa de la tercera de sus siete etapas. La carrera emiratí busca nuevo campeón ante la ausencia de Tadej Pogacar, que no defenderá la corona conseguida en la edición anterior.

Con inicio en Umm al Quwain y final en Jebel Mobrah, la etapa 3 del UAE Tour cuenta con un recorrido de 183 kilómetros y contará con el gran aliciente de presentar la primera final en alto. Los kilómetros finales supondrán un desgaste brutal para el pelotón, que deberá lidiar con una pendiente media del 12% y rampas que alcanzarán el 17%.

Después de asaltar el liderato de la clasificación en la contrarreloj, Remco Evenepoel se prepara para defender su posición de privilegio en una etapa que se antoja clave en el desenlace de la general. La principal oposición al líder del Red Bull-BORA será un Isaac del Toro que juega en casa, aunque el martes cedió algo de terreno y se encuentra a +32 segundos de la cabeza.

Remco Evenepol, ganador de la contrarreloj del UAE Tour y líder provisional en la general / RED BULL

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la tercera etapa del UAE Tour por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 3 del UAE Tour?

El perfil de la etapa 3 del UAE Tour / UAE Team

¿A qué hora empieza la etapa 3 del UAE Tour 2026?

Horario de primera salida: 9:30 horas (CET).

Horario aproximado de última llegada: 14:00 horas (CET).

¿Dónde ver la etapa 3 del UAE Tour por TV y online?

En España, el UAE Tour podrá seguirse en directo por televisión a través de Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión completa de las siete etapas de la ronda emiratí. Como es habitual, la cobertura se centrará en los momentos decisivos de cada jornada.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

