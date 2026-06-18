Etapa 3 del Tour de Suiza 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver por TV y en directo

El Tour de Suiza 2026, última gran cita por etapas antes de la irrupción del Tour de Francia, sigue adelante este viernes 19 de junio con la disputa de la tercera de sus 5 etapas. Alcanzado el ecuador de competición en carreteras helvéticas, el pelotón se prepara para afrontar una etapa de cierta dureza que promete seguir marcando la diferencia una carrera por la general que se inclina claramente a favor de Pogacar.

Con inicio y final en Braz Ragaz, la etapa 3 del Tour de Suiza abarca un recorrido de 157,9 kilómetros, 2.690 metros de desnivel positivo y cuenta con 2 puertos categorizados. La clara división de la jornada, con dos colosos de primera categoría antes de la mitad del recorrido y los 40 kilómetros finales completamente llanos, abre dos escenarios posibles, pues los peor parados del paso por la montaña tendrán la oportunidad de dar caza a los escapados.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la etapa 3 del Tour de Suiza 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 3 del Tour de Suiza?

El perfil de la etapa 3 del Tour de Suiza 2026 / Tour de Suiza

¿Cuál es el recorrido de la etapa 3 del Tour de Suiza 2026?

¿A qué hora empieza la etapa 3 del Tour de Suiza 2026?

Horario de salida: 13:53 horas (CEST)

Horario de llegada aproximado: 17:45 horas (CEST)

¿Dónde ver el Tour de Suiza 2026 por TV y online?

En España, el Tour de Suiza 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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