CICLISMO
Etapa 3 del Tour de Romandía 2026: recorrido, perfil, horario y dónde ver por TV y en directo con Pogacar
A qué hora empieza la tercera etapa del Tour de Romandía hoy y en qué canal de TV ver desde España
El Tour de Romandía 2026, una de las grandes carreras por etapas del calendario ciclista, supera su ecuador este viernes 1 de mayo con la disputa la tercera de sus cinco etapas. A lo largo de la próxima semana, algunas de las principales estrellas del pelotón se darán cita en carreteras suizas con el objetivo de tomar el relevo de Joao Almeida en el palmarés de la competición.
Con inicio y final en Orbe, la etapa 3 del Tour de Romandía 2026 abarcará un recorrido de 176,6 kilómetros y cuenta con tres puertos categorizados. La acción se intensificará considerablemente en el tramo final de la carrera tras el tercer paso por meta en Orbe, momento en el que el pelotón se enfrentará a dos sprints y dos ascensiones, destacando entre todas ellas el imponente Col du Mollendruz (8,9 km al 6,2%)
Te contamos a qué hora empieza y dónde ver la tercera etapa del Tour de Romandía 2026 por televisión y online desde España.
¿Cuál es el perfil de la etapa 3 del Tour de Romandía 2026?
¿A qué hora empieza la etapa 3 del Tour de Romandía 2026?
- Hora de salida: 13:35 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 17:43 horas (CEST)
¿Dónde ver el Tour de Romandía 2026 por TV y en directo?
En España, el Tour de Romandía 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las seis etapas que dan forma a la ronda suiza con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
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