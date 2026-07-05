Etapa 3 del Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver la salida en Granollers gratis por TV y en directo

El Tour de Francia 2026, la cita por excelencia del calendario ciclista, se despide de Catalunya este lunes 6 de julio con la disputa de la tercera de sus 21 etapas. Después de dos jornadas entre Barcelona y Tarragona, el pelotón prepara su incursión en Francia, dónde permanecerá hasta la llegada a los Campos Elíseos de París.

Con inicio en el Granollers y final en Les Angles, la etapa 3 del Tour de Francia 2026 abarca un recorrido de 195,9 kilómetros, 3.850 metros de desnivel y cuatro puertos categorizados. El adiós a Catalunya coincide con la primera jornada de montaña, que contará con el Col de Toses (1ª categoría, 9,3 km al 6,5%) como principal atractivo.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la tercera etapa del Tour de Francia 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 3 del Tour de Francia 2026?

El perfil de la etapa 3 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

¿A qué hora empieza la etapa 3 del Tour de Francia 2026?

Hora de salida: 12:10 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 16:54 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 3 del Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la tercera etapa del Tour de Francia 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Los primeros compases de la ronda gala en Catalunya también serán emitidos en los canales autonómicos TV3 y 3 Cat, que han adquirido los derechos de las tres primeras etapas de la presente edición.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.