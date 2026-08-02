Etapa 3 del Tour de Francia Femenino 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

El Tour de Francia Femenino 2026sigue adelante este lunes 3 de agosto con la disputa de la tercera de sus nueve etapas. Tras la disputa de dos etapas catalogadas como llanas, el pelotón se prepara para enfrentarse al primer desafío montañoso de la presente edición.

Con inicio en Ginebra y final en Poligny, la etapa 3 del Tour de Francia abarca un recorrido de 156,5 kilómetros y cuenta con cuatro puertos categorizados. Nada más abandonar Suiza emerge el Col de la Faucille (11,4 km al 6,3%), el primer coloso de la ronda gala que servirá como punto de selección. Una vez superado, las escapadas podrán seguir dando vida a la fuga en el resto de cotas antes de adentrarse en unos últimos kilómetros que favorecen a las más rápidas.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la tercera etapa del Tour de Francia Femenino 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 3 del Tour de Francia Femenino 2026?

El perfil de la etapa 3 del Tour de Francia Femenino 2026 / Tour de France Femmes

¿A qué hora empieza la etapa 3 del Tour de Francia Femenino 2026?

Hora de salida: 13:25 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:40 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 3 del Tour de Francia Femenino 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la etapa 3 del Tour de Francia Femenino se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir el Tour de Francia Femenino 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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