CICLISMO
Etapa 3 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver la contrarreloj por TV y en directo
A qué hora empieza la etapa 3 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 hoy y en qué canal de TV ver desde España
El Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tradicional antesala del Tour de Francia, sigue adelante este martes 9 de junio con la disputa de la tercera de sus 8 etapas. Después de una jornada maratoniana, los equipos se preparan para afrontar una contrarreloj que puede ser decisiva para los intereses de los hombres fuertes de la general.
Con inicio y final en Perreux, la etapa 3 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes abarcará un recorrido de 28,4 kilómetros y se desarrollará bajo el formato de contrarreloj por equipos. Las dos cotas presentes en el trazado y el repecho final con rampas del 7% dibujan un escenario ideal para que Seixas, Ayuso o del Toro puedan dar un golpe importante en la clasificación.
Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la contrarreloj de la etapa 3 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 por televisión y online desde España.
¿Cuál es el perfil de la etapa 3 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026?
¿A qué hora empieza la etapa 3 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026?
- Horario de salida: 14:05 horas (CEST)
- Horario de llegada aproximado: 16:02 horas (CEST)
¿Dónde ver el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 por TV y en directo?
En España, la presente edición del Tour Auvergne-Rhône-Alpes se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las ocho etapas que dan forma a la ronda gala con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
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