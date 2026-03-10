Etapa 3 de la Tirreno-Adriático 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver por TV y en directo

La Tirreno-Adriático 2026 sigue adelante este miércoles 11 de marzo con la disputa de la tercera de sus siete etapas. A pesar de coincidir en espacio-tiempo con la prestigiosa París-Niza, la ronda italiana ha logrado reunir a algunos de los grandes nombres del pelotón, que lo darán todo para levantar el codiciado tridente el próximo domingo.

Con inicio en Cortona y final en Magliano de' Marsi, la etapa 3 de la Tirreno-Adriático cuenta con un recorrido de 221 kilómetros y un único puerto categorizado. A pesar de su longitud, tercera jornada de la carrera de los dos mares cuenta apenas cubre 1850 metros de desnivel positivo, aunque el broche final de la jornada contará con una rampa del 2,5% para desafiar la resistencia de los aspirantes a la victoria.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la tercera etapa de la Tirreno-Adriático 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 3 de la Tirreno-Adriático?

El perfil de la etapa 3 de la Tirreno-Adriático 2026 / Tirreno Adriático

¿A qué hora empieza la etapa 3 de la Tirreno-Adriático?

Horario de salida: 10:25 horas (CET).

Horario aproximado de llegada: 15:40 horas (CET).

¿Dónde ver la etapa 3 de la Tirreno-Adriático por TV y online?

En España, la presente edición de la Tirreno-Adriático se podrá seguir por televisión a través de Eurosport, plataforma que ofrecerá la retransmisión de todas las etapas de la ronda italiana. Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

