Etapa 3 de la París-Niza 2026: recorrido, horario, perfil de la contrarreloj y dónde ver gratis por TV y en directo

La París-Niza 2026 sigue adelante este martes 10 de marzo con la disputa de la tercera de sus ocho etapas. Algunas de las principales figuras del pelotón se dan cita en carreteras galas con el objetivo de conquistar una de las primeras grandes carreras por etapas del calendario ciclista.

Con inicio en Cosne-Cours-sur-Loire y final en Pouilly-sur-Loire, la etapa 3 de la París-Niza cuenta con un recorrido de 187 kilómetros y se desarrollará bajo el formato de contrarreloj por equipos. El trazado apenas cuenta con 200 metros de desnivel, por lo que la victoria será para la formación que mejor logre coordinarse para arañar unos segundos que pueden marcar la diferencia en la carrera por la general.

Con las espadas en todo lo alto tras la disputa de las dos primeras jornadas, la llegada de la contrarreloj se antoja como una oportunidad ideal para que tanto el Lidl-Trek como el Team Visma den un paso al frente para reforzar las respectivas candidaturas de Juan Ayuso y Jonas Vingegaard. El español, sin ir más lejos, se refirió a la tercera etapa como una "jornada crucial" para sus aspiraciones.

Ayuso, preparado para una jornada clave en sus aspiraciones para la general de la París-Niza 2026 / EFE

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la tercera etapa de la París-Niza 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 3 de la París-Niza?

El perfil de la contrarreloj de la etapa 3 de la París-Niza / París-Niza

¿A qué hora empieza la etapa 3 de la París-Niza?

Horario de primera salida: 15:10 horas (CET).

Horario aproximado de última llegada: 17:00 horas (CET).

¿Dónde ver la etapa 3 de la París-Niza gratis por TV y online?

En España, la presente edición de la París-Niza se podrá seguir en abierto por televisión a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión de todas las etapas de la ronda gala. Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

