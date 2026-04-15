Etapa 3 de O Gran Camiño 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver gratis por TV y en directo

O Gran Camiño, la gran cita ciclista de Galicia, superará su ecuador de competición este jueves 16 de abril con la disputa de la tercera de sus cinco etapas. A lo largo de los próximos días, algunos de los mejores equipos WorldTour se dan cita en carreteras gallegas con el objetivo de tomar el relevo de Derek Gee en el palmarés de la competición.

Con inicio en Carballo y final en Padrón, la tercera etapa de O Gran Camiño abarca un recorrido de 173 kilómetros con 2.453 metros de desnivel y tres puertos categorizados. Estos tres ascensos, sumados a las innumerables cotas, apuntan a romper la carrera y se dibujan como un escenario ideal para que los favoritos en la general puedan abrir brecha.

Te contamos a qué hora empieza y dónde ver la tercera etapa de O Gran Camiño 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 3 de O Gran Camiño?

El perfil de la etapa 3 de O Gran Camiño 2026 / O Gran Camiño

¿A qué hora empieza la etapa 3 de O Gran Camiño?

Horario de salida: 13:20 horas (CET).

Horario aproximado de llegada: 17:05 horas (CET).

¿Dónde ver O Gran Camiño 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición de O Gran Camiño se podrá ver en abierto por TV y online a través de Televisión de Galicia, canal autonómico que ofrece la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir O Gran Camiño 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las cinco etapas que dan forma a la ronda gallega con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.