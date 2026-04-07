Etapa 3 de la Itzulia 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver gratis por TV y en directo

La Itzulia Basque Country 2026 sigue adelante este miércoles 8 de abril con la disputa de la tercera de sus seis etapas. Algunas de las principales estrellas del pelotón se darán cita en carreteras vascas para apuntar su nombre en un palmarés que en los últimos años cuenta con nombres ilustres como los de Primoz Roglic, Jonas Vingegaard y Juan Ayuso.

Con inicio y final en Basauri, la tercera etapa de la Itzulia cuenta con un recorrido de 152,8 kilómetros y contará con un total de tres puertos categorizados. Por segunda jornada consecutiva, la montaña volverá a ser protagonista en la ronda vasca, con el Bikotx y sus rampas del 12-13% como gran protagonista y los repechos finales como guinda para una etapa en la que los favoritos pueden seguir abriendo brecha.

Te contamos a qué hora empieza y dónde ver la tercera etapa de la Itzulia Basque Country 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 3 de la Itzulia?

El perfil de la etapa 3 de la Itzulia 2026 / Itzulia

¿A qué hora empieza la etapa 3 de la Itzulia?

Horario de salida: 13:28 horas (CET).

Horario aproximado de llegada: 17:30 horas (CET).

¿Dónde ver la Itzulia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición de la Itzulia se podrá ver en abierto por TV y online a través de EITB, canal autonómico del País Vasco que ofrece la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir la Itzulia 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las seis etapas que dan forma a la ronda vasca con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.