Etapa 3 del Giro de Italia 2026: recorrido, perfil, horario y dónde ver por TV y en directo

El Giro de Italia 2026, primera de las tres Grandes Vueltas del calendario ciclista, sigue adelante este domingo 10 de mayo con la disputa de la tercera de sus 21 etapas. La próxima jornada será la última de las tres que se disputarán en suelo búlgaro antes de que la acción se traslade a Italia.

Con inicio en Plovdiv y final en Sofía, la etapa 3 del Giro de Italia abarcará un recorrido de 175 kilómetros y más de 1600 metros de desnivel acumulado. La última jornada en suelo búlgaro se divide en dos partes claramente diferenciadas con la ascensión al Borovets Pass (2ª categoría) como eje vertebrador. Los más valientes podrán lanzarse tras coronar la cima de la cota, aunque un sprint masivo es el desenlace más esperado.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la tercera etapa del Giro de Italia 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 3 del Giro de Italia 2026?

El perfil de la etapa 3 del Giro de italia 2026 / Giro d'Italia

¿A qué hora empieza la etapa 3 del Giro de Italia 2026?

Hora de salida: 12:05 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 16:14 horas (CEST)

¿Dónde ver el Giro de Italia por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las 21 etapas que dan forma a la ronda española con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.