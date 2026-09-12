CICLISMO
Etapa 21 de la Vuelta a España 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver el final en Granada gratis por TV y en directo
A qué hora empieza la última etapa de la Vuelta a España y en qué canal de TV ver en abierto
La Vuelta a España 2026 cierra el telón de su tercera y última semana de competición este domingo 13 de septiembre con la disputa de la última de sus 21 etapas. Una vez superada la imponente etapa reina con final en Collado del Alguacil, el pelotón se adentra en Granada para poner el broche a su aventura en carreteras españolas.
Con inicio en Carrefour Granada y final en el Paseo del Salón, la etapa 20 de la Vuelta a España 2026 abarca un recorrido de 112 kilómetros y 1.280 metros de desnivel positivo. La subida a La Alhambra y los cuatro pasos por meta en la ciudad nazarí figuran como grandes atractivos de una jornada mayoritariamente llana que servirá como paseo triunfal para el portador del maillot rojo.
Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la etapa reina de la Vuelta a España 2026 gratis por televisión y online desde España.
¿Cuál es el perfil de la etapa 21 de la Vuelta a España 2026?
¿A qué hora empieza la etapa 21 de la Vuelta a España 2026?
- Hora de salida: 16:20 horas (CEST)
- Hora aproximada de llegada: 19:06 horas (CEST)
¿Dónde ver la etapa 21 de la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?
En España, la etapa 21 de la Vuelta a España 2026 se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva cambiará a La 1 de cara al tramo final de la jornada.
Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo del canal Eurosport 1.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
- El Madrid ya trabaja para reparar su error con Rodri
- La FIFA quiere que casos como el de Julián no vuelvan a suceder: cambia la norma sobre rescisiones de contrato
- Raphinha y el Barça seguirán unidos muchos más años
- La 'Fórmula Kugel' ya hace volar al Barça
- Maldini lo tiene claro: 'Es el jugador más determinante del momento
- Ni Pedri ni Raphinha: Luis de la Fuente no entiende cómo este futbolista no está entre los candidatos al Balón de Oro
- Las cuentas de Laporta asombran en el New York Times
- Arteta responde a las críticas de Gabriel Jesus: 'Estoy muy sorprendido, la verdad