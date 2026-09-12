Etapa 21 de la Vuelta a España 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver el final en Granada gratis por TV y en directo

La Vuelta a España 2026 cierra el telón de su tercera y última semana de competición este domingo 13 de septiembre con la disputa de la última de sus 21 etapas. Una vez superada la imponente etapa reina con final en Collado del Alguacil, el pelotón se adentra en Granada para poner el broche a su aventura en carreteras españolas.

Con inicio en Carrefour Granada y final en el Paseo del Salón, la etapa 20 de la Vuelta a España 2026 abarca un recorrido de 112 kilómetros y 1.280 metros de desnivel positivo. La subida a La Alhambra y los cuatro pasos por meta en la ciudad nazarí figuran como grandes atractivos de una jornada mayoritariamente llana que servirá como paseo triunfal para el portador del maillot rojo.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la etapa reina de la Vuelta a España 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 21 de la Vuelta a España 2026?

El perfil de la etapa 21 de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 21 de la Vuelta a España 2026?

Hora de salida: 16:20 horas (CEST)

Hora aproximada de llegada: 19:06 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 21 de la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, la etapa 21 de la Vuelta a España 2026 se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva cambiará a La 1 de cara al tramo final de la jornada.

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo del canal Eurosport 1.

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