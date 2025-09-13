Etapa 21 de la Vuelta a España 2025: horario, perfil, recorrido y dónde ver la llegada a Madrid por TV y online

La Vuelta a España 2025 baja el telón este domingo 14 de septiembre con la disputa de la última de sus 21 etapas, que partirá desde Alapardo para finalizar en el centro de Madrid.

Después de la 'crono' que encumbro a Primoz Roglic en la edición anterior, Madrid vuelve a acoger la etapa final de La Vuelta con un circuito en el centro de la ciudad. Como es habitual en el colofón final de las 'Grandes' -con permiso del Tour y su innovador paso por Montmartre- la llegada a la capital española supondrá un paseo triunfal para el dueño del maillot rojo.

Los 111,6 kilómetros de recorrido, sumados a un desnivel positivo de apenas 917 metros en una etapa totalmente llana, impiden cualquier tipo de sorpresa a efectos de la clasificación general. El gran aliciente lo tendrán los velocistas, que acuden al escenario ideal para apuntarse una última victoria de etapa.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la última etapa de la Vuelta a España 2025 por televisión y online.

¿Cuál es el perfil de la etapa 21 de la Vuelta a España 2025?

El perfil de la etapa 21 de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 21 de la Vuelta a España 2025?

Horario de salida : 16:40 horas (CET).

: 16:40 horas (CET). Horario de última llegada: 19:22 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV la etapa 21 de la Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.